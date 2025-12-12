LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Giacomel punta al 90% per sperare

Benvenuti alla diretta live della sprint maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Seguite con noi le emozioni della gara e gli aggiornamenti sui principali protagonisti, tra cui Giacomel, che punta al 90% per sperare. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la tappa inaugurale di Oestersund il circuito si sposta ad Hochfilzen (Austria) per il secondo weekend stagionale, che prevede sprint, inseguimento e staffetta. Il programma sarà aperto dalla 10 km sprint maschile. L’Italia si affida a Tommaso Giacomel nella sprint di Hochfilzen, il quale scatterà con il numero 50. La stella azzurra ha dimostrato di essere già in una buona condizione chiudendo al quarto posto l’inseguimento di Oestersund. 🔗 Leggi su Oasport.it