LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Giacomel punta al 90% per sperare
Benvenuti alla diretta live della sprint maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Seguite con noi le emozioni della gara e gli aggiornamenti sui principali protagonisti, tra cui Giacomel, che punta al 90% per sperare. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Dopo la tappa inaugurale di Oestersund il circuito si sposta ad Hochfilzen (Austria) per il secondo weekend stagionale, che prevede sprint, inseguimento e staffetta. Il programma sarà aperto dalla 10 km sprint maschile. L'Italia si affida a Tommaso Giacomel nella sprint di Hochfilzen, il quale scatterà con il numero 50. La stella azzurra ha dimostrato di essere già in una buona condizione chiudendo al quarto posto l'inseguimento di Oestersund.
