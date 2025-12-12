LIVE Biathlon Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi puntano sulla regolarità

Benvenuti alla diretta live della sprint femminile di Hochfilzen 2025, gara di apertura della tappa austriaca. Wierer e Vittozzi puntano sulla costanza per ottenere ottimi risultati in questa competizione fondamentale. Seguite con noi l’evento in tempo reale per aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa importante tappa di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE attesissima della sprint 7,5 chilometri che apre la tappa femminile di Hochfielzen (AUT) in titolo, importante terra di conquista per la staffetta italiana e dove le nostre atlete di punta si trovano molto bene. Rientra Julia Simon! Si apre il weekend femminile che sarà molto compresso, con tre gare in tre giorni e soprattutto una situazione molto ingarbugliata se si dà un occhio alla Classifica Generale di Coppa del Mondo. Nella stagione olimpica possono esserci valori difformi alla realtà, ecco perché si devono sfruttare tutte le gare per cercare di mettere insieme il maggior numero di punti possibile per poi vedere a che punto si è. 🔗 Leggi su Oasport.it