LIVE Biathlon Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | si parte Wierer e Vittozzi ci provano torna Julia Simon

Segui in tempo reale la Sprint femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con le protagoniste come Wierer, Vittozzi e il ritorno di Julia Simon. Aggiornamenti continui e partenza dei pettorali per vivere al massimo questa competizione. Rimani connesso per tutte le emozioni della gara e le ultime notizie sulla corsa maschile in programma alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11.25 13:55 Amici, ancora 20? di attesa e poi sarà sprint femminile di Hochfielzen. L’Italia non vuole assolutamente fermarsi! Dopo una stagione senza podi, durissima, adesso vogliamo riprenderci TUTTO ciò che è nostro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE attesissima della sprint 7,5 chilometri che apre la tappa femminile di Hochfielzen (AUT) in titolo, importante terra di conquista per la staffetta italiana e dove le nostre atlete di punta si trovano molto bene. Oasport.it LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi ci provano, torna Julia Simon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11. oasport.it LIVE! Biathlon venerdì 12 dicembre 2025, Sprint maschile e Sprint femminile a Hochfilzen, diretta e aggiornamenti: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Inizia il weekend lungo di Hochfilzen, seconda tappa di Coppa del Mondo. eurosport.it TOMMYYYYYYYYYYYYYYYY La sprint maschile di biathlon a Hochfilzen ha un solo re… ED È TOMMASO GIACOMEEEEEEEEEEEEEL! Quei 10 km se li DIVORA in Austria! Siamo alla seconda tappa di Coppa del Mondo e il nostro azzurro già VOL - facebook.com Facebook “???? ???? ??????” ???? La reazione di Minkkinen che scopre in diretta di avere il pettorale giallo è semplicemente fantastica #Biathlon #Sprint #Minkkinen X.com © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si parte. Wierer e Vittozzi ci provano, torna Julia Simon

BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025

Video BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025 Video BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025