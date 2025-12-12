Segui in tempo reale la Sprint femminile di Biathlon a Hochfilzen 2025, con le azzurre pronte a sfidarsi sulla pista. Aggiornamenti continui e dettagli sui pettorali di partenza ti accompagneranno durante tutta la competizione. Resta sintonizzato per non perdere nessuna emozione di questa tappa importante del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11.25 14:47 Jeanmonnot la più vicina a Braisaz nel primo giro. JUPPE con la moto, leader nel corso del secondo giro. 14:45 Incredibile! C’è lo zero a terra di Charvatova, che sta disputando la migliore stagione della carriera per ora. Lei che fu medaglia nel format ad Anterselva 2020. TORNATA IN PISTA JULIA SIMON! 14:44 Zero a terra anche di Bened. C’è Lo zero di Juppe che ha forzato oltremodo nel primo giro ed è pressoché in testa dopo la serie a terra. 14:43 OK Jeanmonnot nel primo giro. Oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento delle azzurre

LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento delle azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11. oasport.it

LIVE! Biathlon venerdì 12 dicembre 2025, Sprint maschile e Sprint femminile a Hochfilzen, diretta e aggiornamenti: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Inizia il weekend lungo di Hochfilzen, seconda tappa di Coppa del Mondo. eurosport.it

TOMMYYYYYYYYYYYYYYYY La sprint maschile di biathlon a Hochfilzen ha un solo re… ED È TOMMASO GIACOMEEEEEEEEEEEEEL! Quei 10 km se li DIVORA in Austria! Siamo alla seconda tappa di Coppa del Mondo e il nostro azzurro già VOL - facebook.com facebook

“???? ???? ??????” ???? La reazione di Minkkinen che scopre in diretta di avere il pettorale giallo è semplicemente fantastica #Biathlon #Sprint #Minkkinen x.com