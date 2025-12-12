LIVE Biathlon Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | iniziata la gara l’Italia non vuole smettere di sognare!

Segui in tempo reale la Sprint femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con l’Italia pronta a dare il massimo. La gara è appena iniziata e gli atleti sono in partenza, mentre resti aggiornato su tutti gli sviluppi e le emozioni della competizione. Non perdere gli ultimi aggiornamenti e le formazioni dei pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11.25 14:22 Partita, una dietro l’altra, Janina Hettich Walz e Michela CARRARA! 14:21 Italia a quota 4 podi su 11 competizioni disputate. 14:20 Come in occasione della gara maschile, che vi invitiamo a recuperare cliccando sul link qui sopra, saranno 3 i giri e 2 i poligoni. 14:19 Partita Lehtonen, sul podio nella 15km vinta da WIERER. Soprattutto però parte Marketa Davidova. 14:18 Wierer parte alle 14:49, Vittozzi alle 14:51! 14:17 Sono 108 atlete al via, per le azzurre: Michela Carrara col pettorale numero 17, Samuela Comola con il 41, Dorothea Wierer con il 68, Lisa Vittozzi con il 72 e Rebecca Passler con l’88. Oasport.it LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi ci provano, torna Julia Simon LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi ci provano, torna Julia Simon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11. oasport.it LIVE! Biathlon venerdì 12 dicembre 2025, Sprint maschile e Sprint femminile a Hochfilzen, diretta e aggiornamenti: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Inizia il weekend lungo di Hochfilzen, seconda tappa di Coppa del Mondo. eurosport.it La Coppa del Mondo di biathlon riparte da Hochfilzen, dove venerdì andranno in scena le attesissime Sprint, prima di un weekend interamente dedicato a Staffette e Inseguimenti. Dopo l’ottimo avvio di stagione, l’Italia si presenta in Austria con grandi ambizio - facebook.com Facebook “???? ???? ??????” ???? La reazione di Minkkinen che scopre in diretta di avere il pettorale giallo è semplicemente fantastica #Biathlon #Sprint #Minkkinen X.com © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia non vuole smettere di sognare!

BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025

Video BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025 Video BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025