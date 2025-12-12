Litiga con la moglie e corre dai carabinieri a consegnare cocaina | Arrestatemi altrimenti passo un guaio

Un uomo, in evidente stato di agitazione e confusione, si è presentato ai carabinieri di Napoli rione Traiano, confessando di aver litigato con la moglie e di voler consegnare una dose di cocaina, minacciando di provocare problemi se non fosse stato arrestato. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini.

Si è presentato affannato, in stato quasi confusionale, alla caserma dei carabinieri di rione Traiano, a Napoli. Ha bussato frettolosamente alla porta e, una volta che un militare ha aperto, ha iniziato a parlare a ruota libera. Ha raccontato di aver l itigato con la moglie e di essere corso in caserma: «Brigadie’, altrimenti passo un guaio ». Poi, dalla tasca, ha poggiato davanti all’uomo dell’Arma una busta con 50 grammi di cocaina. La lite con la moglie e la decisione dell’uomo. Questa scena, che ha del surreale, è avvenuta intorno alle 22.15. Secondo quanto ha raccontato il 46enne, che era già noto alle forze dell’ordine, poco prima si era scontrato con la moglie dopo aver scoperto di suoi presunti tradimenti. Open.online

