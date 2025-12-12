Litiga con i figli e li minaccia con un fucile da sub | Vi ammazzo Padre punito dal giudice

Un grave episodio di minaccia si è verificato ad Ancona, dove un padre, al culmine di un litigio in famiglia, avrebbe imbracciato un fucile da sub e minacciato i propri figli con frasi minacciose. L'intera vicenda è finita sotto l'attenzione delle autorità, che hanno proceduto con l'intervento e il conseguente provvedimento giudiziario.

ANCONA - Scoppia un litigio in casa e al culmine della discussione un padre avrebbe imbracciato un fucile subacqueo minacciando i due figli così: “Vi ammazzo”. Finito a processo per minacce aggravate dall’utilizzo dell’arma ieri è stato condannato solo ad una multa di 400 euro. L’episodio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, minaccia i due figli con il fucile da sub: «Ci vuole uccidere». Pagherà una multa - Stando alla versione accusatoria, all’apice di un litigio aveva imbracciato un fucile da sub per puntarlo contro i due figli. Lo riporta corriereadriatico.it

