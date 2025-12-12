L’Italia scioglie la riserva | pronta a votare sì per il congelamento permanente degli attivi russi

L’Italia si appresta a votare a favore del congelamento permanente degli attivi russi, una decisione strategica per mantenere immobilizzati i beni sovrani russi e facilitarne l’uso nel supporto all’Ucraina. Dopo aver lasciato trapelare incertezza, il governo di Giorgia Meloni ha deciso di confermare il suo sostegno a questa misura, segnando un passaggio chiave nella posizione italiana sulla questione.

Bruxelles. Dopo aver lasciato planare il dubbio sulla sua posizione, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe votare a favore del regolamento che serve a mantenere gli attivi sovrani russi immobilizzati a tempo indeterminato, il primo passo per poterli usare nel “prestito di riparazione” per l’Ucraina. La votazione formale nel Consiglio dell’Ue – l’istituzione che riunisce i governi dei ventisette Stati membri – è ancora in corso e si chiuderà alle 17h. Un accordo politico era già stato raggiunto ieri dagli ambasciatori per procedere con il voto a maggioranza qualificata attraverso un articolo del trattato (il 122) legato alle misure emergenziali in caso di crisi economica, nonché sulla sostanza del regolamento per mantenere gli attivi immobilizzati. Ilfoglio.it

