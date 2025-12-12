L’Italia fa 3 su 3 nel giovedì europeo e si avvicina alla Germania | caccia al quinto slot | La nuova classifica del ranking Uefa

L’Italia consolida la propria posizione nel ranking UEFA, con tre vittorie su tre nel giovedì europeo e un passo verso la Germania. La seconda giornata di Champions League ha visto risultati contrastanti per le squadre italiane, con vittorie importanti per Atalanta e Juventus, mentre Inter e Napoli hanno subito sconfitte. La corsa ai cinque posti continua con interesse.

La due giorni di Champions League era terminata con il classico bicchiere mezzo vuoto, perché alle due vittorie di Atalanta e Juventus avevano fatto da contraltare le sconfitte di Inter e Napoli. Il giovedì europeo invece ha portato bottino pieno: vittorie di Roma e Bologna in Europa League, successo anche per la Fiorentina in Conference. Punti fondamentali per i tre club, ma anche per l’ Italia nel ranking Uefa stagionale, la classifica che stabilirà a fine stagione le due federazioni che potranno avere uno slot extra nella prossima Champions. Nel caso della Serie A, quindi, mandare anche una quinta squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia fa 3 su 3 nel giovedì europeo e si avvicina alla Germania: caccia al quinto slot | La nuova classifica del ranking Uefa

