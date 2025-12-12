L’Italia è una vera super potenza nello spazio e nella space economy Parla Andrea Mascaretti video

L’Italia si conferma come una delle protagoniste emergenti nello spazio e nell’economia spaziale, grazie a investimenti e progetti innovativi. Andrea Mascaretti analizza questa crescita, sottolineando il ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale. Un focus su come l’Italia stia affermandosi come una vera superpotenza nel settore spaziale.

«There's a starman waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds» («C'è un uomo delle stelle che aspetta in cieloVorrebbe tanto venire e incontrarci Ma crede che ci sconvolgerebbe». Così il genio di David Bowie consegnava alla storia della musica uno dei pezzi più iconici degli anni '70 e forse di tutto il '900. Gli anni del bipolarismo che si traduceva (anche) nella corsa allo spazio, quindi alle sfide e al superamento dell'uomo in quanto tale. Gli anni in cui la proiezione astrale dell'uomo si concretizzava, gli anni in cui la "Sfida alle stelle" era non solo metafisica marinettiana ma realtà quotidiana.