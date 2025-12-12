L’Italia è pronta per i Giochi 2026 Wierer Sighel e Vinatzer che lampi

Meno di due mesi ai Giochi 2026 di Milano-Cortina, con l’Italia che accelera sui preparativi e gli impianti, mentre gli atleti azzurri, tra cui Wierer, Sighel e Vinatzer, si avvicinano alla competizione con grande slancio e ottimismo, pronti a rappresentare il paese a livello internazionale.

Meno di due mesi a Milano-Cortina 2026 e mentre nel capoluogo lombardo e nella cittadina ampezzana continua la corsa contro il tempo per presentare al meglio tutti i nuovi impianti, gli atleti azzurri si avvicinano ai giochi olimpici invernali già in gran forma. Tra conferme, sorprese e qualche inevitabile ritardo di condizione lo stato di salute delle nostre discipline invernali è decisamente buono come dimostrano i risultati ottenuti nelle varie gare di coppa del mondo. Ecco un viaggio dentro le varie discipline, nelle quali i n ostri atleti hanno già raggiunto grandi risultati nelle varie tappe della coppa del mondo. Panorama.it

