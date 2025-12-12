Lista d’attesa lunga per avere le cure | chiede l’eutanasia E il Canada gliela dà

Una donna affetta da una patologia rara ma non grave ha richiesto l’eutanasia a causa delle lunghe tempistiche per le cure. Dopo aver vissuto un forte stato di depressione, le autorità canadesi hanno approvato la sua richiesta di fine vita, sollevando interrogativi sui limiti e le implicazioni delle procedure di fine vita in situazioni di attesa prolungata.

Donna affetta da una patologia rara, ma non grave, si deprime per le tempistiche dell'operazione e ottiene l'ok al fine vita. Una donna affetta da una malattia rara, ma tutt'altro che in fin di vita bensì semplicemente stanca di aspettare l'intervento chirurgico di cui avrebbe bisogno, arriva a chiedere - e ottiene - la morte assistita. Sembra assurdo che un caso simile possa esistere e, probabilmente, lo è. Peccato sia una storia vera: quella che vede suo malgrado protagonista Jolene Van Alstine, 37 anni, residente nella provincia canadese del Saskatchewan. La donna soffre da otto anni di iperparatiroidismo primario normocalcemico, una malattia paratiroidea molto rara ma curabile.