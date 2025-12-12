Lisippo travestito da Babbo Natale | pioggia di selfie

Il Lisippo, celebre scultura dell'arte antica, si è recentemente trasformato in Babbo Natale, suscitando entusiasmo tra i visitatori. Da alcuni giorni, il monumento ha adottato questa simpatica maschera natalizia, diventando protagonista di una serie di selfie e foto condivise sui social media. Un'iniziativa originale che ha catturato l'attenzione e il sorriso di molti.

Da qualche giorno il Lisippo si è trasformato in Babbo Natale. O meglio, qualcuno ha deciso che fosse il momento di farlo. Durante la notte, un burlone ha infilato giacca e cappello rossi, pantaloni coordinati e cintura nera alla copia dell’Atleta di Fano che domina la passeggiata dedicata allo scultore greco. All’alba la scena era pronta: l’eroe bronzo-marino, notoriamente nudo, affacciato sul mare in versione Santa Claus, serio come una sentinella del porto. Le foto sono subito rimbalzate sui telefonini e sui social. Ma il punto non è solo la trovata: è il tempismo. Perché mentre Pesaro si arrabatta per spiegare al mondo la statua di Pavarotti "congelata" nella pista di pattinaggio – e l’invito istituzionale, poi frettolosamente ritirato, a "dare il cinque" al Maestro sommerso dal ghiaccio – Fano coglie la palla al balzo e rilancia con l’arma che conosce meglio: l’ironia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it