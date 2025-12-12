L’ironia di Atreju contro lo sciopero Cgil Donzelli | Con noi al governo non sono arrivati i sabati di Mussolini ma i venerdì di Landini

Durante l’evento Atreju, i volontari di Gioventù Nazionale hanno organizzato un sit-in ironico per commentare lo sciopero della Cgil, sottolineando con satira le differenze storiche e politiche tra il passato e il presente, con un commento pungente di Donzelli su Landini e il governo.

I volontari di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, all’apertura del pomeriggio di Atreju, ha inscenato un sit-in per ironizzare contro lo sciopero della Cgil di oggi. “Lasciamo perdere cosa si chiede in questi scioperi perché sono abbastanza banali dopo vent’anni di governi non eletti dal popolo hanno anche il coraggio di scioperare, ma chiediamo a Landini di prenderci la sua ala protettiva”. La finta protesta è contro Giovanni Donzelli. Tra le finte rivendicazioni birra gratis. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia arriva al sit-in e viene accolto da urla di finta contestazione. Ilfattoquotidiano.it Atreju, alla festa di Fratelli d’Italia c’è il “bullometro” con gli insulti contro la Meloni da parte della sinistra - Atreju, alla festa di Fratelli d'Italia c'è il "bullometro" con gli insulti contro la Meloni da parte della sinistra ... blitzquotidiano.it La ministra Bernini dovrebbe dare risposte sul disastro del semestre filtro a medicina, anziché attaccare gli studenti. Tra l'altro con l'involontaria ironia di parlare di 'comunisti' ad Atreju. Se la ministra viene contestata perfino alla festa di Fratelli d'Italia forse dovr x.com Carlo Conti svela un retroscena inedito sugli esclusi di Sanremo 2026 e racconta cosa è successo davvero dietro le quinte prima dell’annuncio dei Big. Il direttore artistico, ospite di Atreju, ha spiegato con ironia quanto sia stato complesso selezionare i 30 ar - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Atreju contro lo sciopero Cgil. Donzelli: “Con noi al governo non sono arrivati i sabati di Mussolini ma i venerdì di Landini”