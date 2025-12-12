L’intera comunità sotto shock Salva una donna aggredita Il don colpito con un pugno

Un episodio sconvolgente ha scosso Cassano Magnago, coinvolgendo la comunità e il parroco don Andrea Ferrarotti. Quest’ultimo è stato aggredito con un pugno mentre cercava di soccorrere una donna in difficoltà. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e sgomento tra i cittadini, richiamando l’attenzione sulla sicurezza e sulla solidarietà nel territorio.

Un episodio tanto grave quanto assurdo ha scosso Cassano Magnago. Don Andrea Ferrarotti, parroco della comunità di San Giulio, è stato malmenato per aver voluto aiutare una donna che chiedeva aiuto. Un'aggressione che ha lasciato sgomenta un'intera città, indignata davanti a un gesto di violenza cieca e immotivata. È accaduto proprio davanti alla casa del sacerdote. Un urlo improvviso ha squarciato il silenzio del quartiere: una donna in evidente difficoltà stava chiedendo aiuto per sottrarsi a un uomo che la importunava. Don Andrea, affacciatosi alla finestra, le ha chiesto se avesse bisogno di assistenza.

