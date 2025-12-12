L' intelligenza artificiale studia il manto stradale di Bari | Al via il monitoraggio digitale

A Bari prende il via un innovativo progetto di monitoraggio digitale del manto stradale grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è valutare nel tempo la qualità e la sicurezza degli interventi eseguiti da enti terzi, garantendo un controllo più accurato e efficace delle condizioni delle strade dopo lavori e ripristini.

Il progetto servirà per valutare i ripristini eseguiti da enti terzi a seguito di scavi o lavori sulla sede stradale, al fine di verificare (nel tempo) qualità, tenuta e sicurezza degli interventi effettuati. Gli uffici comunali hanno avviato, questa mattina, la sperimentazione del monitoraggio.

