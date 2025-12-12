Linfonodi puliti la mia disavventura con il tumore finisce qui | l’annuncio di Rosanna Banfi Il padre Lino | La malattia ha capito che Casa Zagaria non si tocca

Rosanna Banfi annuncia con gioia la fine del suo percorso di cura, condividendo l’estrazione dei linfonodi puliti. Dopo una battaglia lunga 16 anni, l’attrice esprime sollievo e felicità, sottolineando il successo delle terapie. La famiglia Banfi celebra questa vittoria, consolidando la speranza di un futuro libero dalla malattia.

Sollievo e felicità per Rosanna Banfi. L’attrice aveva annunciato, lo scorso mese, che era di nuovo in ospedale per curare un altro tumore, a 16 anni dal primo. Poi la comunicazione social delle scorse ore: “Oggi è una splendida giornata! Perché direte voi miei piccoli lettori perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante. No, non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita, ma un Professore che mi ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it