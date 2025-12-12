Lindsey Vonn vince a 41 anni la discesa libera di StMoritz Goggia quarta
Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria nella discesa libera di St. Moritz, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza nello sci alpino. Con una prestazione dominante, la campionessa statunitense si aggiudica la prima discesa di Coppa del mondo, mentre Sofia Goggia si classifica quarta. Un risultato che conferma la sua straordinaria tenacia e abilità.
A 41 anni ha messo tutte in fila con una superiorità schiacciante. Lindsey Vonn si è aggiudicata la prima discesa di Coppa del mondo. Sul tracciato di St. Moritz la campionessa statunitense con una prestazione perfetta, ha preceduto sul traguardo le austriache Magdalena Egger a 98 centesimi e Mirjam Puchner a 1?16. Fuori dal podio l’azzurra Sofia Goggia con un ritardo dalla statunitense di 1?31. Vonn, tornata alla gare l’anno scorso dopo sei anni, sul traguardo è stata abbracciata dalle avversarie con Goggia che si è complimentata per l’impresa. Lei e Vonn sono ai Giochi tra le favorite a meno di due mesi da Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria Vai su X
Sofia Goggia e Lindsey Vonn si allenano a Saint Moritz per la prossima gara di discesa libera valevole per il mondiale. #lapresse #goggia #vonn #sport - facebook.com Vai su Facebook
Eterna Lindsey Vonn: a 41 anni vince la discesa libera di St. Moritz. Quarta Goggia - L'americana stupisce e s'impone con quasi un secondo di vantaggio sull'austriaca Egger e sulla sua compagna di squadra, Puchner. Secondo gazzetta.it
Fantastica Vonn: domina la discesa libera a 41 anni, Goggia fuori dal podio - La fuoriclasse americana, tornata all'attività nel novembre 2024, ritrova il successo e punta alle Olimpiadi ... Da corrieredellosport.it
19th World Cup win for Vonn from Universal Sports