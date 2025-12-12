lindsey vonn vince a 41 anni la discesa libera di stmoritz goggia quarta

Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria nella discesa libera di St. Moritz, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza nello sci alpino. Con una prestazione dominante, la campionessa statunitense si aggiudica la prima discesa di Coppa del mondo, mentre Sofia Goggia si classifica quarta. Un risultato che conferma la sua straordinaria tenacia e abilità.

A 41 anni ha messo tutte in fila con una superiorità schiacciante. Lindsey Vonn si è aggiudicata la prima discesa di Coppa del mondo. Sul tracciato di St. Moritz la campionessa statunitense con una prestazione perfetta, ha preceduto sul traguardo le austriache Magdalena Egger a 98 centesimi e Mirjam Puchner a 1?16. Fuori dal podio l’azzurra Sofia Goggia con un ritardo dalla statunitense di 1?31. Vonn, tornata alla gare l’anno scorso dopo sei anni, sul traguardo è stata abbracciata dalle avversarie con Goggia che si è complimentata per l’impresa. Lei e Vonn sono ai Giochi tra le favorite a meno di due mesi da Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it