Lindsey Vonn si emoziona dopo aver vinto la discesa libera di St. Moritz, un risultato che descrive come più di un sogno e la ricompensa di una carriera straordinaria. La campionessa americana si conferma protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino, aprendo con successo un intenso fine settimana di gare.

Lindsey Vonn si è resta protagonista di un'impresa superlativa, vincendo la discesa libera di St. Moritz, evento che ha aperto il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha confezionato una prestazione semplicemente sbalorditiva sulle nevi svizzera e ha trionfato con un vantaggio siderale nei confronti delle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner, mentre Sofia Goggia ha chiuso ai piedi del podio. Trionfo mirabolante a 41 anni, diventando l'atleta più anziana di sempre a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante e lanciando un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di due mesi.

Lindsey Vonn si commuove: “Più di un sogno: ho fatto di tutto, questa è la ricompensa”. E sul prossimo anno…

