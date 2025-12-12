Lindsey Vonn | Il ritiro l’ho vissuto come una morte Mostro di cosa sono capaci le donne dopo i 40 anni

Lindsey Vonn, icona dello sci alpino, ha affrontato il ritiro come una perdita personale, ma ora si mostra più forte che mai. A 41 anni, ha conquistato la vittoria nella discesa di Sankt Moritz, dimostrando il potere delle donne anche dopo i 40 anni. Un ritorno che sottolinea la sua resilienza e determinazione.

Lindsey Vonn è tornata. A 41 anni, ha vinto la discesa libera di Sankt Moritz. Un’impresa incredibile. Sul podio si è commossa. A febbraio la aspettano le Olimpiadi di Milano-Cortina. A 41 anni, sedici anni dopo il suo trionfo olimpico in discesa a Vancouver (Canada) e ventiquattro anni dopo i suoi primi Giochi a Salt Lake City (Stati Uniti), la storia sarebbe incredibile. È cresciuta in Minnesota, dove giocava a hockey fin da piccola. «Il 12 febbraio a Cortina sarà il mio ultimo giorno di lavoro». La campionessa dalle 83 vittorie in Coppa del mondo, dai quattro Grandi Globes di cristallo e dai sedici piccoli, è schietta nell’intervista che ha concesso all’ Equipe lo scorso 8 dicembre. Ilnapolista.it

