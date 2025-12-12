Lindsey Vonn fenomenale trionfa a St Moritz a 41 anni | aveva smesso di sciare oggi torna regina

Lindsey Vonn, a 41 anni, torna a conquistare il podio con una vittoria spettacolare a St. Moritz nella discesa libera. Dopo sette anni di assenza dalle competizioni di alto livello e un anno dal suo grande ritorno, l'atleta americana dimostra di essere ancora una protagonista indiscussa dello sci alpino.

