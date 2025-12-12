Lindsey Vonn fenomenale trionfa a St Moritz a 41 anni | aveva smesso di sciare oggi torna regina
Lindsey Vonn, a 41 anni, torna a conquistare il podio con una vittoria spettacolare a St. Moritz nella discesa libera. Dopo sette anni di assenza dalle competizioni di alto livello e un anno dal suo grande ritorno, l'atleta americana dimostra di essere ancora una protagonista indiscussa dello sci alpino.
Lindsey Vonn ha vinto in modo maestoso la discesa libera di St.Moritz. L'americana ha vinto per la prima volta dopo sette anni e a un anno dal grande ritorno. Sofia Goggia terza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
