Lindsey Vonn fa la storia | a 41 anni vince la Coppa del Mondo di sci alpino

AGI - Impresa di Lindsey Vonn che, a 41 anni, è diventata la sciatrice più 'anziana' della storia a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha vinto la prima discesa libera della stagione olimpica, quella di Sankt Moritz in Svizzera centrando cosi' la vittoria numero 83 in carriera (139 podi totali e 218 piazzamenti tra le prime dieci in 20 stagioni di Coppa). Il precedente primato era quello di Federica Brignone vincitrice a 34 anni e 8 mesi. Vonn, dopo il secondo debutto in Coppa dopo oltre sei anni avvenuto il 21 dicembre dello scorso anno con un quattordicesimo posto nel supergigante proprio sulle nevi di Sankt Moritz, oggi è tornata alla vittoria dopo 2830 giorni dall'ultima, quella di sette anni e mezzo prima (14 marzo 2018) nella discesa di Aare in Svezia. Agi.it