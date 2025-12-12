Lindsey Vonn fa la storia | a 41 anni vince la Coppa del Mondo di sci alpino
Lindsey Vonn, a 41 anni, ha scritto un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino, vincendo una gara di Coppa del Mondo. Con questa impresa, si è affermata come la sciatrice più 'anziana' a conquistare una vittoria in questa prestigiosa competizione. Un risultato che sottolinea la sua longevità e il suo talento nel mondo dello sci.
AGI - Impresa di Lindsey Vonn che, a 41 anni, è diventata la sciatrice più 'anziana' della storia a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha vinto la prima discesa libera della stagione olimpica, quella di Sankt Moritz in Svizzera centrando cosi' la vittoria numero 83 in carriera (139 podi totali e 218 piazzamenti tra le prime dieci in 20 stagioni di Coppa). Il precedente primato era quello di Federica Brignone vincitrice a 34 anni e 8 mesi. Vonn, dopo il secondo debutto in Coppa dopo oltre sei anni avvenuto il 21 dicembre dello scorso anno con un quattordicesimo posto nel supergigante proprio sulle nevi di Sankt Moritz, oggi è tornata alla vittoria dopo 2830 giorni dall'ultima, quella di sette anni e mezzo prima (14 marzo 2018) nella discesa di Aare in Svezia. Agi.it
? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria Vai su X
Sofia Goggia e Lindsey Vonn si allenano a Saint Moritz per la prossima gara di discesa libera valevole per il mondiale. #lapresse #goggia #vonn #sport - facebook.com Facebook
St Moritz: una leggendaria Vonn a 41 anni riscrive la storia dello sci (con un po' di Liguria) - Ma quanto fatto, oggi, dalla fuoriclasse americana nella discesa libera di St Moritz è qualcosa di storico per la sto ... Lo riporta telenord.it
Lindsey Vonn oltre la leggenda: mai una vittoria nello sci alpino a 41 anni. Demolito il record di Didier Cuche - Lindsey Vonn realizza una delle imprese più clamorose della storia dello sci alpino e vince per dispersione la discesa libera di St. Da oasport.it
Olimpiadi, Goggia: “La Vonn un cecchino, io sarò una garibaldina”