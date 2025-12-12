L’indiscrezione di Bild | martedì a Bruxelles lo stop alla nuova norma sui motori endotermici

Secondo un’indiscrezione di Bild, la Commissione Europea potrebbe annunciare martedì a Bruxelles un rallentamento nelle misure per vietare i motori endotermici dal 2035. La decisione fa parte di un pacchetto sull’automotive che potrebbe segnare una svolta nelle politiche ambientali europee, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro della mobilità sostenibile.

La Commissione Ue dovrebbe annunciare martedì nel pacchetto sull’automotive un passo indietro sullo stop ai motori termici previsto dal 2035. Lo riporta la Bild, riferendo di un accordo raggiunto tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (foto) e il leader del Ppe Manfred Weber, sulla questione. "Per i nuovi veicoli immatricolati dal 2035 sarà obbligatoria una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 per gli obiettivi di flotta delle case automobilistiche, non più del 100%", ha dichiarato Weber a Bild, confermando che un obiettivo "del 100% non ci sarà neanche a partire dal 2040". 🔗 Leggi su Quotidiano.net