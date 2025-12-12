L' inchiesta sul clan di Villaseta e le assunzioni trattate con l' assessore il sindaco Miccichè | È estraneo a tutto

Il caso che coinvolge un assessore della giunta di Agrigento e le accuse di assunzioni

"Non ho nulla da dire. So solo che è estraneo a tutto". Con queste parole ad AgrigentoNotizie il sindaco Franco Miccichè interviene per la prima volta sul caso che coinvolge un assessore della sua giunta, finito al centro della bufera dopo le rivelazioni di Dossier AgrigentoNotizie sui presunti. Agrigentonotizie.it

Non solo droga e pistolettate: così il clan trattava con l'assessore e faceva affari con le squillo - Una relazione di servizio dei carabinieri accerta il rapporto confidenziale degli affiliati di Villaseta con un componente della giunta Miccichè. agrigentonotizie.it

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio - Il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che prevede il “carcere duro” ... grandangoloagrigento.it

Castellammare, dopo l'inchiesta su clan e politica Ruotolo: "Giunta al capolinea" - facebook.com facebook