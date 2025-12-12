L’inchiesta su Garlasco Indizi contro Sempio Ma niente lo inchioda

Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, con potenziali indizi contro Andrea Sempio. In attesa dell'incidente probatorio del 18 dicembre, si approfondiscono le piste e le prove raccolte, mentre si cerca di fare luce su un caso ancora avvolto da mistero.

Roma, 12 dicembre 2025 – Dove ci porterà la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco? In attesa del mega incidente probatorio del 18 dicembre, gli indizi contro Andrea Sempio sarebbero quattro. Il primo è lo scontrino, rimasto irrilevante per quasi vent’anni e che oggi, improvvisamente, qualcuno vorrebbe trasformare nel varco d’accesso alla colpevolezza. Ma uno scontrino, per definizione, è un reperto muto: non spiega una dinamica e non modifica una timeline. E infatti non c’è un solo riscontro – visivo, biologico o tecnologico – che lo colleghi alla casa di Chiara o al momento del delitto. Un pezzo di carta, per diventare prova, deve restringere il campo, non allargarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net