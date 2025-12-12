L' inaugurazione della statua di San Francesco d' Assisi al Ponte dell' Industria a Roma – Il video

L'11 dicembre 2025 a Roma si è svolta l'inaugurazione della statua di San Francesco d'Assisi, posta sul Ponte dell'Industria. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti, sottolineando l'importanza simbolica dell'evento e la dedizione del ponte alla figura del santo. Un momento significativo per la città e i suoi abitanti.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Si è tenuta a Roma la cerimonia con cui il Ponte dell'Industria è stato dedicato a San Francesco d'Assisi. Per l'occasione è stata inaugurata una statua in bronzo di San Francesco. All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco Gualtieri, il sottosegretario Mantovano e il ministro Salvini.

