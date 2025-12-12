L’impresa di fare bene insieme | la crescita di TemaTel Sistemi

TemaTel Sistemi ha vissuto una significativa crescita, passando da una piccola realtà artigiana a un’azienda specializzata nei sistemi integrati. Sotto la guida di Paolo Zavaritt, l’impresa ha affrontato le sfide di un settore in continua evoluzione, consolidando la propria presenza e sviluppando soluzioni innovative per i clienti.

In un settore in continua evoluzione, Paolo Zavaritt ha trasformato TemaTel da piccola realtà artigiana a azienda specializzata nei sistemi integrati. Dopo l’esperienza nella telefonia al dettaglio, Zavaritt sceglie la strada della tecnica: prima i centralini, poi le reti, fino alla configurazione di soluzioni tecnologiche complete. La svolta arriva nel 2014, con l’integrazione di una società di impianti elettrici: il team cresce rapidamente e TemaTel si struttura come un’impresa capace di gestire progetti complessi per aziende di grandi dimensioni. La forza dell’azienda sta nella scelta di puntare sulla qualità del servizio, su soluzioni ad alto valore aggiunto e su una squadra competente e affiatata, perché “il vero patrimonio di un’impresa sono le persone”, sottolinea Zavaritt. 🔗 Leggi su Bergamonews.it