L’Ilva verso la proprietà Usa | ecco le offerte Incognite investimenti e occupati

La gara per l’assegnazione dell’Ilva prosegue con le offerte dei fondi, mentre rimangono incognite gli investimenti e l’occupazione. Nonostante le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso su un possibile interesse di nuovi soggetti, le carte ufficiali rivelano che al momento sono solo i fondi a contendersi l’acciaieria.

In corsa ci sono solo i fondi. Nulla di nuovo dentro le carte della gara per l’assegnazione di Ilva, nonostante il ministro Adolfo Urso avesse sbandierato più volte l’interesse di nuovi soggetti nella corsa – sempre più stanca – per l’assegnazione dell’acciaieria a un privato. Nessuno gruppo extraeuropeo, nemmeno il ventilato “interesse italiano”. Nell’eterno gioco dell’oca che è la vertenza più importante d’Italia si va verso la vendita a Bedrock Industries o Flacks, società che sono solitamente impegnate in ristrutturazione industriali e impegnate nei rilanci di Kelly-Moore Paints e Stelco. Insomma, la strada per il rilancio dell’Ilva si fa sempre più in salita e il governo, al di là degli annunci, rischia di ritrovarsi costretto a intervenire con una partecipazione statale se non vuole vedere naufragare anche gli unici due potenziali investitori che al momento mettono sul piatto una cifra simbolica: 1 euro. Ilfattoquotidiano.it

Piena riconoscenza verso i lavoratori dell’Ilva che in questi giorni hanno rappresentato la dignità dei lavoratori non solo genovesi, contro un sistema allo sbando e una mancanza di programmazione industriale nazionale. Quando si sciopera per una settiman - facebook.com facebook