Lili Reinhart | Ho l'endometriosi un calvario per la diagnosi Che cos'è e come si manifesta la malattia

Iodonna.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lili Reinhart ha condiviso pubblicamente di convivere con l'endometriosi, una malattia cronica spesso difficile da diagnosticare. Attrice di 28 anni, ha descritto il percorso complicato e frustrante che l’ha portata a scoprire di avere questa condizione, portando attenzione su un disturbo ancora poco conosciuto ma molto diffuso tra le donne.

A Lili Reinhart è stata diagnosticata l’ endometriosi. L’attrice, 28 anni, lo ha rivelato sui social, scegliendo di raccontare il percorso lungo e frustrante che l’ha portata a scoprire di essere affetta da questo disturbo. Condividendo immagini scattate in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento laparoscopico per confermare la diagnosi, ha spiegato che per anni i suoi disturbi sono stati minimizzati, attribuiti ad altre malattie o trattati con leggerezza. Nessuna delle terapie proposte aveva funzionato davvero, e solo insistendo per esami più accurati è arrivata la risposta definitiva. Iodonna.it

Lili Reinhart in ospedale: che malattia ha e come sta l'attrice di "Riverdale"

lili reinhart ho endometriosiLili Reinhart in ospedale: che malattia ha e come sta l'attrice di "Riverdale" - L’attrice, conosciuta per il suo ruolo in " Riverdale ", ha condiviso su Instagram foto direttamente dal ... tag24.it

Lili Reinhart e la malattia recentemente diagnosticata: “l’ho scoperta durante un episodio depressivo” - In un video pubblicato su TikTok lunedì, Reinhart, 27 anni, ha raccontato di come abbia affrontato questa nuova sfida di salute. cinematographe.it

lili reinhart ho l endometriosi un calvario per la diagnosi che cos 232 e come si manifesta la malattia

© Iodonna.it - Lili Reinhart: «Ho l’endometriosi, un calvario per la diagnosi». Che cos’è e come si manifesta la malattia