Lili Reinhart | Ho l'endometriosi un calvario per la diagnosi Che cos'è e come si manifesta la malattia

Lili Reinhart ha condiviso pubblicamente di convivere con l'endometriosi, una malattia cronica spesso difficile da diagnosticare. Attrice di 28 anni, ha descritto il percorso complicato e frustrante che l’ha portata a scoprire di avere questa condizione, portando attenzione su un disturbo ancora poco conosciuto ma molto diffuso tra le donne.

A Lili Reinhart è stata diagnosticata l’ endometriosi. L’attrice, 28 anni, lo ha rivelato sui social, scegliendo di raccontare il percorso lungo e frustrante che l’ha portata a scoprire di essere affetta da questo disturbo. Condividendo immagini scattate in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento laparoscopico per confermare la diagnosi, ha spiegato che per anni i suoi disturbi sono stati minimizzati, attribuiti ad altre malattie o trattati con leggerezza. Nessuna delle terapie proposte aveva funzionato davvero, e solo insistendo per esami più accurati è arrivata la risposta definitiva. Iodonna.it

