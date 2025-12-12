Licenziato dalla Pam col test del carrello Fabio sul palco della Cgil | Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione

Durante la manifestazione della Cgil a Firenze, Fabio Giomi, ex dipendente Pam licenziato dopo il fallimento del test del carrello, ha condiviso la sua storia, evidenziando le difficoltà e le ingiustizie subite a pochi anni dalla pensione. L'evento ha visto la partecipazione di molte persone unite contro le politiche che penalizzano i lavoratori.

Firenze, 12 dicembre 2025 – “Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione”. Sul palco della manifestazione organizzata dalla Cgil a Firenze in occasione dello sciopero generale di oggi, 12 dicembre, c’era anche Fabio Giomi, il dipendente Pam licenziato dopo aver fallito quello che in gergo viene chiamato il test del carrello. Emissari dell’azienda nascondono piccoli oggetti all’interno di contenitori più grandi: se il cassiere, al momento del conto, non si accorge dell’inganno, scatta un provvedimento. Che nel caso di Giomi si è tradotto nel licenziamento in tronco. Sciopero generale 12 dicembre in Toscana. Lanazione.it Licenziato dalla Pam col test del carrello, Fabio sul palco della Cgil: “Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione” Licenziato dalla Pam col test del carrello, Fabio sul palco della Cgil: “Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione” - Il lavoratore della Pam di Siena Fabio Giomi è stato licenziato perchè ha fallito la prova e ora lotta per il reintegro: “Ci trattano come numeri per metterci gli uni contro gli altri. lanazione.it Licenziamento dopo test del carrello, l'azienda pronta al reintegro ma solo dopo sanzione disciplinare. La Filcams: "Non ci stiamo" - Un’apertura da parte dell’azienda c’è stata, ma le posizioni restano ancora distanti. radiosienatv.it Nulla di fatto sulla vertenza che riguarda Fabio Giomi, il cassiere del supermercato Pam di Porta Siena licenziato dopo il discusso test del carrello. Tra l'azienda e la Filcams Cgil continua il braccio di ferro, che molto probabilmente potrà essere risolto davanti a - facebook.com facebook Il #testdelcarrello Una #catena di #supermercati ha #licenziato #tre #dipendenti dopo un " #test del #fintocliente"con merce nascosta nei carrelli. Ti ho messo la lettera di licenziamento in tasca e non te ne sei accorto #Biani !? Infami. #AddioPam @mauro x.com © Lanazione.it - Licenziato dalla Pam col test del carrello, Fabio sul palco della Cgil: “Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione”

La testimonianza dal dipendente della Pam licenziato dopo il test del carrello

Video La testimonianza dal dipendente della Pam licenziato dopo il test del carrello Video La testimonianza dal dipendente della Pam licenziato dopo il test del carrello