Licenziato dalla Pam col test del carrello Fabio sul palco della Cgil | Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la manifestazione della Cgil a Firenze, Fabio Giomi, ex dipendente Pam licenziato dopo il fallimento del test del carrello, ha condiviso la sua storia, evidenziando le difficoltà e le ingiustizie subite a pochi anni dalla pensione. L'evento ha visto la partecipazione di molte persone unite contro le politiche che penalizzano i lavoratori.

Firenze, 12 dicembre 2025 – “Cacciato con un tranello a 4 anni dalla pensione”. Sul palco della manifestazione organizzata dalla Cgil a Firenze in occasione dello sciopero generale di oggi, 12 dicembre, c’era anche Fabio Giomi, il dipendente Pam licenziato dopo aver fallito quello che in gergo viene chiamato il test del carrello. Emissari dell’azienda nascondono piccoli oggetti all’interno di contenitori più grandi: se il cassiere, al momento del conto, non si accorge dell’inganno, scatta un provvedimento. Che nel caso di Giomi si è tradotto nel licenziamento in tronco. Sciopero generale 12 dicembre in Toscana. Lanazione.it

