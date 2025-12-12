Librokilo torna a Milano

Librokilo ritorna a Milano, portando una vasta selezione di libri salvati dal macero. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l'iniziativa continua a promuovere la cultura e la sostenibilità, offrendo ai lettori l'opportunità di scoprire e riutilizzare testi preziosi e spesso dimenticati. Un'occasione unica per appassionati e curiosi di arricchire le proprie letture.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, con una vastissima selezione di libri salvati dal macero. Venerdì 12 (dalle 09:00 alle 18:00), sabato 13 (dalle 09:00 alle 18:30) e domenica 14 (dalle 09:00 alle 15:00) sarà di nuovo possibile acquistare tantissimi libri a 10€ al chilo. Il foyer del Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires 33) ospita una nuova edizione di Librokilo, l'evento che offre la possibilità di acquistare libri salvati dal macero. In Italia ogni anno vengono pubblicate più di 85 mila novità editoriali, molte delle quali restano sugli scaffali per pochi mesi prima di finire al macero. Librokilo nasce dall'esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale e rafforzare l'idea che la lettura debba essere accessibile a tutti.