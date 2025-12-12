Libro dei Fatti Tajani | Con la riforma della Farnesina soluzioni efficaci a nuove sfide

Il Libro dei Fatti di Tajani evidenzia come la riforma della Farnesina possa rappresentare una risposta efficace alle sfide di un mondo caratterizzato da tensioni commerciali crescenti e conflitti internazionali senza precedenti.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Viviamo un'epoca di sempre più serrata competizione globale, che ha portato non solo a inedite tensioni commerciali, ma anche al più alto numero di conflitti in corso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Si tratta di crisi acuite dall'emersione dirompente dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della nostra vita. Affrontare queste nuove sfide richiede soluzioni rapide, innovative ed efficaci. E' per questo che ho voluto una profonda riforma del ministero degli Esteri, che entrerà in vigore il primo gennaio 2026 per fare in modo che la Farnesina sia sempre al passo con i tempi e permettere all'Italia di giocare un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it