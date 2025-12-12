Libri di testo l’Emilia-Romagna aumenta i contributi | oltre 51mila studenti coperti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia-Romagna potenzia il sostegno alle famiglie con studenti, aumentando di oltre il 60% i fondi destinati ai contributi per i libri di testo. L’iniziativa coinvolge oltre 51.000 studenti, rafforzando l’impegno della regione nel garantire un accesso più equo all’istruzione e sostenere le famiglie nell’affrontare i costi scolastici.

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di rafforzare il proprio sostegno alle famiglie con figli in età scolare, aumentando di oltre il 60% i fondi destinati ai contributi per i libri di testo. Un intervento che si traduce in una copertura completa per più di 51mila ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori, tutti risultati idonei in base al limite ISEE previsto. L'articolo . Orizzontescuola.it

