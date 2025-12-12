Libri di testo l’Emilia-Romagna aumenta i contributi | oltre 51mila studenti coperti

L’Emilia-Romagna potenzia il sostegno alle famiglie con studenti, aumentando di oltre il 60% i fondi destinati ai contributi per i libri di testo. L’iniziativa coinvolge oltre 51.000 studenti, rafforzando l’impegno della regione nel garantire un accesso più equo all’istruzione e sostenere le famiglie nell’affrontare i costi scolastici.

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di rafforzare il proprio sostegno alle famiglie con figli in età scolare, aumentando di oltre il 60% i fondi destinati ai contributi per i libri di testo. Un intervento che si traduce in una copertura completa per più di 51mila ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori, tutti risultati idonei in base al limite ISEE previsto. L'articolo . Orizzontescuola.it

I libri e il fango nella Romagna allagata, mostra a Bologna

I libri e il fango nella Romagna allagata, mostra a Bologna - 'I libri e il fango nella Romagna allagata': 21 fotografie scattate da Giovanni Zaffagnini raccontano l'impatto devastante della recente alluvione in Romagna sui libri in una mostra allestita nel ... ansa.it

Villalba. In pagamento contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo - facebook.com facebook

Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo e sussidi didattici a.s. 2025/26 - Elenco ammessi ed esclusi Consulta la graduatoria QUI: comune.ciampino.roma.it/it/news/pubbli… #Ciampino #Avviso #LibriDiTesto #Scuola x.com