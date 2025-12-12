L’export tocca quota 12,4 miliardi Il prezzo dell’oro spinge la crescita Guasconi | Vedo segnali positivi

L’export aretino dei primi nove mesi dell’anno si conferma in crescita, con un aumento del 12,7% e un valore di circa 12,4 miliardi di euro. Il rialzo è sostenuto dall’aumento del prezzo dell’oro, che contribuisce a spingere i risultati positivi. Guasconi evidenzia segnali incoraggianti per l’andamento economico della regione.

L’ export aretino dei primi nove mesi dell’anno registra un andamento positivo, con una crescita del 12,7% e un valore che raggiunge circa 12,4 miliardi di euro. Il dato conferma la forte proiezione internazionale del territorio e riporta la provincia tra quelle con le migliori performance in Italia. Il quadro è però fortemente influenzato, come ormai da anni, dal comparto dei metalli preziosi, che rappresenta la quota decisiva delle esportazioni. Oltre 10 miliardi dei 12 complessivi provengono dal distretto: da un lato 6,5 miliardi legati alla vendita di metalli preziosi in senso stretto, dall’altro 3,6 miliardi della gioielleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it