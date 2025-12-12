L’ex socio di Tiziano Renzi rinviato a giudizio

Luigi Dagostino, noto come «re degli outlet» e ex socio di Tiziano Renzi, è stato rinviato a giudizio. L'accusa riguarda una bancarotta fraudolenta legata al dissesto della Mall Re Invest, suscitando attenzione sul suo ruolo nel settore retail e sulle responsabilità legali associate alla crisi finanziaria.

Luigi Dagostino, «re degli outlet», è accusato di bancarotta fraudolenta per il dissesto della Mall re invest. Va a processo il «re degli outlet». È stato rinviato a giudizio l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, che è stato anche socio in affari di Tiziano Renzi, il papà dell’ex presidente del Consiglio Matteo. Dagostino è indagato per bancarotta fraudolenta ed è accusato di aver causato il dissesto della società Mall re invest. Secondo l’accusa, l’ex socio di Renzi senior ha sperperato oltre tre milioni di euro quando ricoprì il ruolo di amministratore unico della società dal 2014 e, poi, quando nel 2017 fu nominato liquidatore. Laverita.info

