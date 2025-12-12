L’EX MILANISTA al ravenna Braida | Siamo primi ma l’Arezzo mi piace

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, commenta la corsa tra Arezzo e Ravenna. Nonostante i primi posti occupati dal Ravenna, Braida esprime il suo apprezzamento per l'Arezzo, sottolineando come il duello tra le due squadre sia particolarmente interessante in questa stagione.

Sul duello tra Arezzo e Ravenna è intervenuto il vice presidente dei romagnoli, Ariedo Braida (nella foto), inserito un anno fa nella Hall of Fame del calcio italiano e dirigente di lungo corso che ha legato il suo nome sopratutto al Milan degli anni d’oro di Berlusconi. "Siamo primi e stiamo facendo benino, ma l’Arezzo è molto forte e ha una partita in meno. Perciò è come se fossimo pari". Sul prossimo impegno dei giallorossi ha poi aggiunto. "Lunedì ci aspetta una trasferta temibile contro la Vis Pesaro, che è un’ottima squadra". Infine uno sguardo al futuro. "Portare il Ravenna in serie A? Abbiamo una proprietà importante e un presidente ambizioso come Ignazio Cipriani, però bisogna fare un passo alla volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net