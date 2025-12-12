L' ex assessore Pisicchio rinviato a giudizio per corruzione | Confido che la verità emergerà con chiarezza

L'ex assessore Pisicchio è stato rinviato a giudizio per corruzione. Dopo un periodo di silenzio, esprime fiducia nella chiarezza della verità e nella giustizia, sottolineando di aver affrontato questa fase con rispetto e determinazione.

"Ho attraversato ogni fase della mia vicenda giudiziaria in silenzio. Un silenzio sofferto, rispettoso, ma mai rassegnato. È stato, al contrario, un atto di fiducia: nella Giustizia, nelle Istituzioni e nella possibilità che la verità emerga solo nei luoghi deputati, le aule di giustizia, e non.

BARI | Appalti in cambio di voti: rinviato a giudizio l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio

