L’evento a San Siro Modric e Leao che festa per il settore giovanile

Una festa di Natale all'insegna del colore e della gioia ha animato San Siro, coinvolgendo il settore giovanile del Milan. Tra sorrisi e momenti di condivisione, i giovani talenti rossoneri hanno celebrato insieme, rafforzando lo spirito di squadra e il legame con i tifosi. Un'occasione speciale per vivere l'universo Milan in un'atmosfera festosa e coinvolgente.

L'universo Milan si è ritrovato a San Siro per la coloratissima e divertente festa di Natale del settore giovanile rossonero. C'erano i campioni delle prime squadre, sia maschile e femminile, i rispettivi allenatori Massimiliano Allegri e Suzanne Bakker, e poi l'ad Giorgio Furlani, il responsabile di Milan Futuro, Jovan Kirovski e quello del settore giovanile maschile, Vincenzo Vergine. Ma c'erano soprattutto i ragazzi e le ragazze del vivaio rossonero, felicissimi di trascorrere qualche ora con i propri idoli. Perché il tradizionale appuntamento che precede le feste e giunge in un momento importante col Milan tornato in testa alla classifica, va comunque oltre le vittorie e i risultati.

Riscossa Lazio, strepitoso Zaccagni Allegri, mai più Milan senza Modric e Pulisic In Coppa Italia immediata rivincita biancoceleste dopo il rovente finale di San Siro. Il gran gol del capitano porta Sarri nei quarti. L'asso croato e Capitan America inseriti troppo ta

Modric accende San Siro, 1-0 al Bologna, ma il Milan perde di nuovo Maignan. Espulso Allegri - Altro che «the last dance»: a quarant'anni il grande campione balla come un ragazzino.