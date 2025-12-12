L'Europa schiacciata tra Trump e Putin | il futuro politico passa dalla pace in Ucraina

L'Europa si trova al centro di tensioni geopolitiche tra le grandi potenze mondiali, con Trump che ridimensiona il suo ruolo e Putin che prosegue la sua strategia. La stabilità del continente dipende ora dalla risoluzione del conflitto in Ucraina, che rappresenta un crocevia cruciale per il futuro politico europeo.

C'è un clima di guerra in Europa mentre Trump scarica il vecchio continente e Putin tira dritto per la sua strada.

Nessuno: Ecco la fine che farà l'Europa, schiacciata tra Trump e Putin

Volkswagen punta su Pechino per non restare schiacciata. Mentre i campioni cinesi dell'elettrico corrono in Europa o negli Stati Uniti, il gruppo di Wolfsburg sposta il baricentro dell'innovazione a Hefei. Di Filippo Lubrano

Europa nella morsa: come Trump e Putin stanno sostenendo l'ascesa dei nazionalismi razzisti e fascisti - Due spinte diverse, ma rivolte verso lo stesso obiettivo: la crescita di forze politiche che contestano i diritti civili, rifiutano il pluralismo e promuovono modelli di società basati sulla gerarchia

Schlein: o l'Europa fa salto in avanti di integrazione politica o rischia di essere schiacciata - Il Governo Meloni non si presti a questo gioco e non si faccia utilizzare per andare contro anche agli stessi interessi dei cittadini italiani