L’Europa rinuncia allo stop ai motori termici nel 2035 | riduzioni solo al 90% Cosa cambia davvero per gli automobilisti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea sta per annunciare un cambiamento nella strategia contro le emissioni dei veicoli: invece di eliminare completamente i motori termici entro il 2035, prevederà riduzioni delle emissioni fino al 90%. Questa decisione rappresenta una svolta significativa per il settore automotive e per gli automobilisti, modificando le prospettive di transizione verso veicoli a zero emissioni.

La Commissione europea si prepara ad annunciare una svolta storica sulla politica ambientale del settore automotive. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, martedì 16 dicembre dovrebbe essere ufficializzato un passo indietro significativo sullo stop totale ai motori termici previsto per il 2035. L’accordo sarebbe stato raggiunto tra la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il leader del Partito Popolare Europeo Manfred Weber. La decisione rappresenta un cambio di rotta radicale rispetto ai piani originali del Green Deal europeo. La modifica riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per le flotte delle case automobilistiche. Cultweb.it

