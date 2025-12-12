L’Europa non protegge abbastanza l’acqua pubblica

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le recenti proposte della Commissione Europea, guidata da Ursula Von der Leyen, volte a modificare la direttiva sulle risorse idriche. Tali cambiamenti potrebbero indebolire la tutela dell'acqua pubblica, favorendo le attività industriali a discapito della protezione ambientale e della sicurezza delle risorse idriche in Europa.

Per facilitare le attività industriali la Commissione guidata da Ursula Von der Leyen vorrebbe rendere più flessibile la direttiva europea che tutela le risorse idriche. E le ong lanciano l’allarme. Il video di Arte. Leggi. Internazionale.it

