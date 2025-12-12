L’Europa non protegge abbastanza l’acqua pubblica
L'articolo analizza le recenti proposte della Commissione Europea, guidata da Ursula Von der Leyen, volte a modificare la direttiva sulle risorse idriche. Tali cambiamenti potrebbero indebolire la tutela dell'acqua pubblica, favorendo le attività industriali a discapito della protezione ambientale e della sicurezza delle risorse idriche in Europa.
Per facilitare le attività industriali la Commissione guidata da Ursula Von der Leyen vorrebbe rendere più flessibile la direttiva europea che tutela le risorse idriche. E le ong lanciano l’allarme. Il video di Arte. Leggi. Internazionale.itPRIMAVERA ON FIRE SULL'EUROPA Un vasto anticiclone protegge gran parte del nostro continente. Gli effetti di questo si fanno sentire eccome con valori diffusamente prossimi o superiori ai 20°C. Si toccano +24°C in Spagna e Albania, +19°C in Polonia, - facebook.com facebookInterviene ora il Ministro @Francescolollo1, @SocialMasaf: "La sostenibilità è una: ambientale ed economica. Non bisogna riversare le problematiche sugli agricoltori e produttori. L'Europa ci permette di avere grandi potenzialità, ma deve rimettere l’agricoltur x.com