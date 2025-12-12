L’Europa è un handicap che molesta l’orgoglio smisurato di Conte Damascelli

L'articolo analizza il rapporto tra Antonio Conte e l'Europa, sottolineando come questa relazione rappresenti un ostacolo per l'orgoglio e le ambizioni del tecnico. Attraverso riflessioni e analisi, si esplorano le tensioni e le dinamiche che caratterizzano il suo ruolo nel contesto europeo.

Antonio Conte e l'Europa. Storia di un rapporto che non ingrana e che sta diventando una sorta di maledizione per il tecnico salentino. Il suo Napoli ha perso anche contro il Benfica di Mourinho e adesso deve fare tre o quattro punti tra Copenaghen e Chelsea per andare ai play-off. Nei campionati funziona, anche in Premier col Chelsea, e perfino col Tottenham che portò nella competizione più importante. Ma in Europa non ingrana. Anche se poi ha giocato una finale e una semifinale di Europa League, entrambe perse: una con la Juventus (proprio contro il Benfica) e l'altra con l'Inter (contro il Siviglia).