L’euro alla prova delle monete digitali | come evitare di restare schiacciati tra dollaro e yuan

L’euro si trova di fronte a nuove sfide nel contesto delle monete digitali, mentre il sistema monetario globale evolve rapidamente. La crescente competizione tra dollaro e yuan sottolinea l’importanza di consolidare il ruolo internazionale dell’euro per mantenere equilibrio e influenza nel panorama economico mondiale.

Bruxelles, 12 dicembre 2025 – Le trasformazioni del sistema monetario internazionale rendono urgente il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro. Stati Uniti e Cina seguono strategie opposte sul “ dollaro digitale ” e sullo “ yuan digitale ”. L’Europa rischia di restare un attore regolatore ma sottodimensionato. Serve una strategia articolata che integri euro digitale, stablecoin in euro supervisionate e una maggiore integrazione finanziaria. Le trasformazioni del sistema monetario internazionale. Le profonde trasformazioni in atto nel sistema monetario internazionale (SMI), in particolare le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando i pagamenti e i movimenti di capitali oltre frontiera, rendono il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro una priorità dell’agenda politica europea. Quotidiano.net

