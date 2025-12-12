L’Etna diventa un’aula a cielo aperto | a Randazzo si valorizza lo Sciarone – Paesaggio di fuoco e di memoria

L’Etna si trasforma in un’aula a cielo aperto grazie al progetto “Sciarone – Paesaggio di fuoco e di memoria” a Randazzo. Promosso da Regione Siciliana, Comune di Randazzo, Unpli e Fondo Ambiente Italiano, il parco racconta la potenza del vulcano e la vitalità della terra, offrendo un’esperienza educativa e immersiva nel cuore della natura e della memoria storica del territorio.

Regione Siciliana, Comune di Randazzo, Unpli e Fondo Ambiente Italiano. ETNA, IL PARCO SCIARONE RACCONTA LA FORZA DEL VULCANO E LA VITA DELLA TERRA. Il 20 dicembre, alle 10.00 a Randazzo – presso l'ex cinema Moderno – il primo grande meeting dedicato al paesaggio di fuoco e memoria RANDAZZO – C'è un luogo, sul versante nord dell'Etna, in cui il fuoco del vulcano e la memoria delle comunità s'incontrano. È il Parco Sciarone, poco distante dal centro medievale di Randazzo: paesaggio di sciare, boschi e colate laviche che raccontano, strato dopo strato, la capacità della natura di rinascere e delle persone di ricostruire legami profondi con la propria terra.

