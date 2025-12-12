Letizia di Spagna la cartolina di Natale | l’eleganza rilassata dei look reali

La Famiglia Reale Spagnola ha pubblicato la tradizionale cartolina di Natale, un gesto che ogni anno trasmette calore e raffinatezza. In questa occasione, Letizia di Spagna si distingue per l’eleganza rilassata dei suoi look, simbolo di stile e sobrietà, accompagnando con parole di affetto e auguri i festeggiamenti delle festività.

Così come ogni anno, la Famiglia Reale spagnola ha condiviso una cartolina di Natale: “Con tutto il nostro affetto e i nostri migliori auguri”. Ecco quanto scritto di fianco a un’immagine speciale, usata per celebrare le festività del 2025 ma scattata il 25 ottobre a Valdesoto. Una foto molto significativa. L’immagine scelta per la cartolina di Natale 2025 non poteva essere più rappresentativa. È stato infatti immortalato un momento unico della coppia reale, insieme alle figlie. Il tutto durante una visita a Valdesoto, come detto, nominato Pueblo Ejemplar 2025. Questo è un riconoscimento che valorizza le piccole comunità, la bellezza dei paesaggi naturali e la ricchezza delle aree agricole. Dilei.it

