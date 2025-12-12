L’esperto in cybersicurezza | Diffidare di un cambio di iban Verificare con una telefonata

In un’epoca di crescenti minacce informatiche, è fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni bancarie ricevute via email. Un esperto in cybersicurezza sottolinea l’importanza di verificare sempre le richieste di cambio di IBAN, preferibilmente tramite una telefonata, per evitare frodi e proteggere i propri dati finanziari.

FIRENZE Sei convinto di ricevere una mail dal tuo fornitore, con il quale intercorrono rapporti di lavoro ormai da anni, e la richiesta di fare il prossimo bonifico ad un altro “iban” non ti sorprende più di tanto. Quindi, disponi il pagamento alle nuove coordinate: dal tuo conto corrente partiranno regolarmente i pagamenti ma l’altro non riceverà più nessun accredito. Una delle truffe telematiche più subdole e gettonate, s’insinua proprio qui, tra rapporti che sembrano scontati e consolidati. I tecnici la chiamano “Man in the middle“, l’uomo nel mezzo. "L’hacker si inserisce segretamente tra due parti che già comunicano tra loro - spiega Roberto Varallo, ex sostituto commissario di polizia, oggi consulente informatico in cybersicurezza -, e quando si è inserito intercetta e legge le comunicazioni precedenti, apprendendone i contenuti e deviandone gli stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it