L’esperienza dell’Istituto di Agazzi al convegno I colori dell’autismo

Arezzonotizie.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto di Agazzi ha partecipato al convegno “I colori dell’autismo” tenutosi a Siena, un’occasione di confronto tra professionisti sanitari, rappresentanti scolastici e del terzo settore. L’evento ha affrontato tematiche fondamentali come le diagnosi precoci e le strategie di intervento, promuovendo un dialogo multidisciplinare per migliorare il supporto alle persone con autismo.

. L’evento, ospitato dal palazzo comunale di Siena, ha proposto un confronto tra professionisti del settore sanitario, rappresentanti scolastici e membri del terzo settore per trattare tematiche quali diagnosi precoci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica