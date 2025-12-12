L’espansione Diablo IV | Lord of Hatred arriva il 28 aprile

Durante i The Game Awards 2025, Blizzard Entertainment ha annunciato l’espansione Diablo IV: Lord of Hatred, prevista per il 28 aprile. Questo nuovo capitolo della saga porterà i giocatori nell’Era dell’Odio, culminando nella battaglia finale contro Mefisto. Un evento atteso dai fan, che promette nuove avventure, sfide e contenuti per ampliare l’universo di Diablo IV.

In occasione dei The Game Awards 2025, Blizzard Entertainment ha svelato Diablo IV: Lord of Hatred, il prossimo capitolo della saga dell’Era dell’Odio e la resa dei conti finale con Mefisto in persona. In arrivo il 28 aprile 2026, la seconda espansione di Diablo IV presenta una campagna ad alto rischio, due nuove e formidabili classi, incredibili evoluzioni delle dinamiche di gioco e svela la regione più antica e leggendaria di Sanctuarium: Skovos. I giocatori che preacquistano l’espansione potranno immergersi subito nella Luce con il Paladino, la nuova e più attesa classe di Diablo IV. Giocabile fin da oggi, questo radioso campione armato di spada e scudo canalizza il potere sacro per punire la dilagante oscurità scatenata dalla malvagità di Mefisto. Nerdpool.it

