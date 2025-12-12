L' Esorcista | svelati il ruolo di Scarlett Johansson e il titolo da incubo del reboot

Secondo le prime anticipazioni, il regista del nuovo reboot darà un taglio netto col passato cucendo addosso alla star Marvel un personaggio inedito. Mike Flanagan ha intenzione di dare un taglio netto col passato, a giudicare dalle prime anticipazioni sul nuovo reboot de L'esorcista. Così indicherebbero il titolo ufficiale del film e il personaggio affidato a Scarlett Jonahsson, secondo le prime indiscrezioni diffuse da World of Reel. The Exorcist: Martyrs - così è indicato nelle liste dei film di prossima produzione per gli addetti ai lavori - entrerà in lavorazione il 23 febbraio. Scarlett Johansson, star del film, dovrebbe vestire i panni di una "detective di provincia alle prime armi che si trova a indagare su un caso di un'oscurità inconcepibile". Movieplayer.it

