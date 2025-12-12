L’Eresia di Horus | Mito fondante di Warhammer 40k

L’Eresia di Horus è uno degli eventi centrali dell’universo di Warhammer 40.000, un racconto epico che ha plasmato il destino dell’Impero Umano. Questo mito fondante svela le origini del conflitto tra le forze dell’ordine e del caos, offrendo una chiave di lettura per comprendere l’intera ambientazione. Un viaggio tra leggenda e realtà, che cattura l’immaginazione di ogni appassionato.

È inevitabile. Chiunque si approcci a Warhammer 40.000 finirà prima o poi per porsi la domanda fondamentale sulla vita, l’universo e su tutto quello che lo circonda: ma cos’è questa Eresia di Horus? Una domanda la cui risposta vi aprirà le porte di un universo letterario vastissimo, dal quale non potrete non rimanere incantati. Se Warhammer 40k fosse un’immensa cattedrale gotica svettante di picchi e guglie su millenni di macerie, poggerebbe sulle fondamenta dell’Eresia di Horus. La guerra fratricida che spaccò in due la galassia non è solamente una saga, è LA storia che definisce l’universo cupo e grimdark del 41esimo millennio. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’Eresia di Horus: Mito fondante di Warhammer 40k

Side event di pittura durante il torneo del Ludus Gate: pennelli affilati, mani ferme e una quantità di pazienza che rasenta l’eresia di Horus. A trionfare è il Be’Lakor monumentale di Davide Fiorentin, un demone così ben dipinto che è capace di guardarti e giudi - facebook.com Vai su Facebook